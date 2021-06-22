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Проснулись среди огня и смерти: защитник Брестской крепости рассказал о первом дне ВОВ

Светлана Иванова
11:32 22.06.2021
Атака фашистов на Брестскую крепость началась в 04:15 22 июня 1941 года. Многие погибли в первые минуты нападения, не успев понять, что происходит вокруг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один из защитников Брестской крепости Петр Котельников ушел из жизни в апреле 2021 года. В своем последнем интервью ветеран поделился воспоминаниями о первом дне войны и оставил послание ныне живущим.

«22 июня 1941 года, когда началась война, мне было 12 лет. Я проходил службу в качестве воспитанника 44 стрелкового полка в полковом оркестре в музыкантском взводе. Я играл на альте. 22 июня мы должны были пойти в увольнение и заодно получить новое, перешитое по нашему росту, обмундирование, но этого не случилось: началась война. Мы смотрели накануне, вечером в субботу, кинофильмы в разных местах, дальше вечером под оркестр был проведен развод караулов. Бойцы и командиры внезапно проснулись среди огня и смерти», - вспоминал Котельников.

По его словам, многие погибли в самые первые минуты, не успев понять, что происходит вокруг. Казарма Котельникова располагалась на втором этаже и была обращена в сторону Польши.

«Мне казалось, что все сброшенные бомбы и выпущенные снаряды и мины попадают в нашу казарму, где была комната музыкантов 333 полка: там музыканты полураздетые лежали на полу, поперек кровати, уже убитые», - рассказал защитник Брестской крепости.

Котельников также поделился воспоминаниями о том, как происходила оборона Брестской крепости.

«С Кижеватовым (Андрей Кижеватов — советский командир-пограничник, один из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны – прим. ред.) мы были вместе в подвалах 333 полка, там находилась его семья: жена и трое детей. И вот оттуда он руководил обороной, теми бойцами и пограничниками, которые находились в подвалах. Он расставлял бойцов у оков, оттуда вели наблюдение и обстрел по фашистам. Делали вылазки за водой, а когда был обнаружен склад с боеприпасами, доставляли эти боеприпасы туда, на свой участок обороны, оказывали помощь раненым», - отметил ветеран.

Он рассказал, что защитники крепости приняли решение прорываться, когда у них закончились боеприпасы.

«Мне удалось с несколькими бойцами переплыть правый рукав Буховца, укрыться в одном из казематов, на утро этот каземат был подвергнут штурму и оставшихся в живых немцы пленили, в том числе и я оказался с группой раненых бойцов в руках фашистов», - поведал Котельников.

Он также оставил послание живущим ныне людям.

«В войну воевали люди затем, чтобы на земле был мир, чтобы никогда не повторилась эта страшная война. Вы должны знать и помнить, какими были молодые защитники Брестской крепости, защитники Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Москвы, которые отдали свою жизнь за счастье тех, кто живет сегодня», - наказал ветеран.

Атака фашистов на Брестскую крепость началась 22 июня 1941 года в 4.15 по советскому декретному времени. На сооружение и город обрушились удары артиллерии и реактивных минометов. По плану немецкого командования, Брестская крепость должна была сдаться максимум за восемь часов, однако в итоге героическая оборона продолжалась по конец июля 1941 года.

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