«Погибаю, но не сдаюсь»: как защитники Брестской крепости совершили свой подвиг

22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Брестская крепость одной из первых встретила врага на западной границе СССР.

Крепость не сдалась ни в первые минуты, ни еще несколько последующих дней беспрецедентного штурма немецких полчищ. Бойцы понимали, что им суждено погибнуть, однако сражались до последнего вздоха.

До сих пор на территории Брестской крепости находятся останки защитников, погибших летом в 1941 году при наступлении немецкой армии. Множество захоронений и могил неизвестных солдат - есть герои -красноармейцы, о подвигах которых написаны книги, но вот где погребены многие из них после гибели - неизвестно. Как, например, командир Кижеватов, державший оборону 9-й заставы и подвалов казармы 333 стрелкового полка.

«Кижеватов держал оборону здесь вместе с лейтенантами Саниным, Потаповым, но тело Кижеватова найдено не было. По воспоминаниям одного из защитников, оно до сих пор находится здесь, под нами, в подвалах», - поведал историк Петр Пицко.

22 июня в 4.15 утра фашистская артиллерия нанесла по-настоящему страшный удар по Брестской крепости. Всего за первые пять минут было произведено более семи тысяч выстрелов из пушек и минометов разного калибра. Советские войска в казармах понесли тяжелые потери. Спустя десять минут в атаку пошли немецкая пехота и танки. Им оказали сопротивление немногочисленные остатки гарнизона крепости - их героическая оборона вошла в историю!

Немецкое командование рассчитывало, что на завоевание крепости и зачистку территории уйдут сутки, но они просчитались. И даже спустя два месяца, когда в крепость приехал Гитлер вместе с Муссолини, им не могли гарантировать полную безопасность.

«Вот они Тереспольские ворота, через которые после подавления защиты Брестской крепости заезжал Гитлер и Муссолини. Им казалось, что все закончено - эта территория будет уже навека их. Но, как вы знаете, потом, они отступали уже в 44 году. И этот мост через реку Буг был взорван и до сих пор не восстановлен», - передает корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин с места событий.

Около этих ворот шли одни из самых ожесточенных боев. Это видно даже по заделанным пробоинам в стенах рядом. Восточный форт у немецких солдат 45-й пехотной дивизии вызывал ужас. Чтобы полностью сравнять его с землей, авиация сбрасывала сюда 500-килограммовые бомбы и даже самую большую - весом 1800 килограмм. Под огнем были не только солдаты, но и женщины и дети. Форт стал важнейшим очагом обороны, где фашистам противостояли около 400 бойцов разных подразделений, под командованием майора Петра Гаврилова. Он смог уйти из под носа немцев, когда форт пал!

«Это и есть то самое укрепление, где дольше всех находился последний защитник Брестской крепости Петр Гаврилов. Это капонир Гаврилова, где он скрывался много суток, где его не могли обнаружить. Он питался комбикормом, пил по ночам воду из этой грязной реки,но все таки смог дать последний бой фашистам.», - передает корреспондент «Звезды».

Гаврилов выжил, но его взяли в плен, когда он был без сознания. В лагерях герой содержался до мая 1945 года.

Владимир Семочкин - тоже узник концлагерей. Каждый раз проходя через обстрелянные, но уцелевшие Холмские ворота, он вспоминает всю свою семью. Они помогли ему остаться в живых после первой массированной немецкой атаки на Брестскую крепость. Тогда ему было всего 2 года. Его отец - политрук - в первые же минуты ушел защищать крепость и погиб!

«Они в течение восьми дней отбивали немецкие атаки. И наши не могли подойти к ним - немцы блокировали - и они не могли вырваться, немцы их там блокировали. Но они крепко кость в горло немцам вставили, что немцы даже чтобы подавить их, вызвали авиацию и бомбили. Вот на восьмой день бомба попала - отцу руку, ногу оторвало - потеря крови - он там и умер - поделился воспоминаниями председатель союза малолетних узников концлагерей Владимир Семочкин.

Стены Брестской крепости видели множество подвигов. Множество героев остались здесь - в этой земле, подвалах и казематах. Их подвиг не забыт до сих пор. Вся Брестская крепость - одна большая братская могила. До сих пор именно она была удостоена звания «крепость-герой».