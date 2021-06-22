Путин: общая цель - обеспечить безопасность без разделительных линий

В своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit президент России Владимир Путин рассказал, что для сотрудничества и всеобщего развития Европы и мира необходимо единое пространство сотрудничества. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», - пишет российский лидер.

По его словам, всем необходимо признать ошибки и исправить их.

«Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», - заключил президент России Владимир Путин.

Также Путин рассказал, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом.