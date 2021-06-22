Путин заявил, что для РФ свята память боровшихся с нацизмом героев
Статья президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
© Фото: Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit написал, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», - говорится в сообщении.
Также Путин рассказал, что общая цель - обеспечить безопасность без разделительных линий, единое пространство сотрудничества для процветания Европы и мира.