Путин заявил, что для РФ свята память боровшихся с нацизмом героев

Президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit написал, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом, с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, немецких антифашистов. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», - говорится в сообщении.

Также Путин рассказал, что общая цель - обеспечить безопасность без разделительных линий, единое пространство сотрудничества для процветания Европы и мира.