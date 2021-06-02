Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом.

В Кремле подчеркнули, что в ходе беседы обсуждались, в частности, перспективы финансирования Банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры.

Кроме того, Путин отметил, что Россия готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров была затронута тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

Ранее Всемирный банк предоставил информацию о задолженности иностранных государств перед другими странами, включая Россию.

Согласно документу, на конец 2019 года около 30 стран были должны РФ около 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам.