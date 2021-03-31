Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Всемирный банк раскрыл данные о долгах стран перед Россией

Светлана Головина
06:55 31.03.2021
На конец 2019 года общая сумма задолженности государств составляла около 22,9 миллиарда долларов.
Всемирный банк раскрыл данные о долгах стран перед Россией
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Всемирный банк предоставил информацию о задолженности иностранных государств перед другими странами, включая Россию.  Данные были опубликованы на официальном сайте организации.

Согласно документу, на конец 2019 года около 30 стран были должны России около 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Задолженность представлена долгами стран и долгами юрлиц, взятыми под госгарантии.

Лидером-должником в представленном списке оказалась Белоруссия - 8,1 миллиарда долларов. При этом, в конце прошлого года страны подписали соглашение о предоставлении Минску еще 1 миллиарда долларов.

По состоянию на 2019 год более миллиарда долларов долга перед Россией имели Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Йемен. Кроме того, Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания суммарно задолжали 973 миллиона. Задолженность Египта составляла 495 миллиона.
Ранее, 17 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в случае введения санкций в отношении госдолга России власти профинансируют все текущие расходы.

В материалах Всемирного банка отмечается, что часть задолженности представлена кредитами, которые страны брали у СССР. Еще часть долгов выдана проектами, в частности, строительство Россией АЭС в Бангладеше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:18 Эксклюзив
Видео
Одни руины: кадры сгоревшего дома «мытищинского» стрелка сняли с соседнего участка
07:03 В стране и мире
В России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса для животных
05:56 В стране и мире
Видео
К вершинам искусства: реставраторы примерили роль альпинистов для осмотра Пизанской башни
04:00 Армия
Видео
Военные автоинспекторы ЮВО показали мастер-класс по экстремальному вождению
02:45 В стране и мире
В Союзе дачников предупредили россиян о новом штрафе
Популярное
Популярное
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Видео
Эксперт объяснила, нужно ли выгуливать кошку на улице
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.