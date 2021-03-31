Всемирный банк раскрыл данные о долгах стран перед Россией

Всемирный банк предоставил информацию о задолженности иностранных государств перед другими странами, включая Россию. Данные были опубликованы на официальном сайте организации.



Согласно документу, на конец 2019 года около 30 стран были должны России около 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Задолженность представлена долгами стран и долгами юрлиц, взятыми под госгарантии.

Лидером-должником в представленном списке оказалась Белоруссия - 8,1 миллиарда долларов. При этом, в конце прошлого года страны подписали соглашение о предоставлении Минску еще 1 миллиарда долларов.

По состоянию на 2019 год более миллиарда долларов долга перед Россией имели Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Йемен. Кроме того, Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания суммарно задолжали 973 миллиона. Задолженность Египта составляла 495 миллиона.

Ранее, 17 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в случае введения санкций в отношении госдолга России власти профинансируют все текущие расходы.

В материалах Всемирного банка отмечается, что часть задолженности представлена кредитами, которые страны брали у СССР. Еще часть долгов выдана проектами, в частности, строительство Россией АЭС в Бангладеше.