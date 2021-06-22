Миротворцы РФ поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Нагорном Карабахе

Вечером 21 июня 2021 года военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приняли участие в акция «Свеча памяти», приуроченной к 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня памяти и скорби восемьдесят свечей были зажжены в память советским воинам, погибшим в годы кровопролитных сражений.

Ранее сообщалось, что в Главном храме ВС РФ провели церемонию, приуроченную к скорбной дате - 22 июня. Для осуществления панихид павшим воинам в храм доставили лампаду с частицей Вечного огня.