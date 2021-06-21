Частица Вечного огня прибыла в Главный храм ВС РФ

Лампаду с частицей Вечного огня установили у главного образа «Спаса Нерукотворного». Ее привезли в Главный храм ВС РФ прямо из Александровского сада. Церемонию приурочили к скорбной дате - 22 июня исполняется ровно 80 лет, с тех пор как Германия вероломно напала на нашу страну и началась одна из самых кровопролитных войн в истории. Уже этой ночью пройдет панихида по павшим воинам.

После огонь перенесут к памятнику «Матерям победителей» и местам, где находится земля с братских могил в музейном комплексе «Дорога памяти». Затем частицы огня отправят самолетами военно-транспортной авиации к мемориалам воинской славы в разных городах страны в рамках акции «Свеча памяти».

У Кремлевской стены сегодня дали старт новой традиции - перед Днем памяти и скорби возлагать цветы к местам захоронений полководцев Победы. К могилам принесли сотни гвоздик и роз. В церемонии приняли участие ветераны, родственники военачальников, члены общественного совета при Минобороны, юнармейцы. Почтили память тех, кто командовал советскими войсками на различных фронтах Великой Отечественной войны. И приняли решение делать это ежегодно не только в День Победы, но и 21-го июня.

Для торжественного перемещения частицы Вечного огня от Могилы неизвестного солдата в Александровском саду до Главного Храма Вооруженных сил РФ использовался российский бронеавтомобиль «Тигр». Для хранения огня использовалась специальная лампада.