В Швейцарии раскрыли детали аккредитации на саммит Россия-НАТО

Официальный представитель Федерального департамента по международным делам Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер рассказал, что для аккредитации СМИ на саммит Россия-США в Женеве допускаются лишь сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией.

«Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения», - сказал Эльтшингер, комментируя вопрос о сертификатах о полной вакцинации российским препаратом «Спутник V».

По его словам, быстрые тесты на COVID-19 в пресс-центре саммита Россия-США будут бесплатными. Тест потребуется сделать всего один раз перед получением аккредитации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс имеет злонамеренные планы в отношении России, о чем свидетельствует его уклонение от ранее взятых на себя обязательств в области безопасности.