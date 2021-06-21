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Офтальмолог предупредила об опасности ношения линз в жаркую погоду

Светлана Иванова
09:56 21.06.2021
Повышенная испаряемость приводит к уменьшению прослойки слезной пленки, в результате линза находится в более плотном контакте с роговицей, что может привести к появлению микроэрозии на поверхности роговицы, сообщила доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
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Ношение контактных линз в жаркую солнечную погоду способно привести к травме глаза. Об этом предупредила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Как рассказала специалист в комментарии «Звезде», причина кроется в уменьшении прослойки слезной пленки из-за повышенной испаряемости.

«Для людей, которые пользуются контактными линзами в жаркую солнечную погоду, контактные линзы - это плохой способ коррекции, потому что в силу повышенной испаряемости уменьшается прослойка слезной пленки и вот этой среды влажной между контактной линзой и глазной поверхностью», - пояснила доктор.

Из-за уменьшения прослойки слезной пленки линза находится в более плотном контакте с роговицей, поэтому страдает родковый слой роговицы, появляются микроэрозии на поверхности роговицы, добавила Шилова.

«Компенсировать даже увлажняющими каплями не всегда получается, поэтому контактная коррекция - нехороший способ, и мы советуем переходить на очки, потому что с очками обменные процессы роговицы и качество слезной пленки намного выше, нежели с контактной линзой», - указала офтальмолог.

Специалист призвала людей на период жаркой солнечной погоды отказаться от использования контактных линз или хотя бы сокращать время их ношения.

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