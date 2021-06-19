Врач-офтальмолог разъяснила правила зрительной гигиены в жару

В жаркий и солнечный день глаза испытывают двойную нагрузку. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Помимо того, что яркий свет оказывает разрушительное воздействие на сетчатку, жара способствует испарению влаги с поверхности глаза. Поэтому в такие дни необходимо соблюдать зрительную гигиену.

«Обязательно используйте увлажняющие капли, особенно если вы работаете за компьютером. Кроме того, офтальмологи рекомендуют пользоваться компьютерными очками. Они не являются корректирующими, но снижают нагрузку и косвенно могут облегчить состояние. Необходимо делать перерыв в работе. Каждые два часа прерываться на 15 минут» - советует Шилова.

За это время можно встать и походить по офису или выйти на улицу. Не лишним будет размяться, посмотреть в окно и часто поморгать.

«Глаза должны отдохнуть. Желательно поводить ими в разные стороны, чтобы сменить фокусное расстояние и заставить мышцы глаза расслабиться. Справиться с синдромом "сухого глаза" и различным зрительным дискомфортом помогает также влажная уборка. Обязательно надо делать ее регулярно», - заключила врач-офтальмолог.

При работе на улице или во время прогулок, эксперт рекомендует использовать солнцезащитные очки. Аксессуары с цветными линзами чаще используются в декоративных целях и для защиты от солнца не подойдут. Очки с тонкой оправой - тоже. Лучше всего, уверяет специалист, обратиться к врачу, который посоветует модель и тип линзы.