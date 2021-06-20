В стране и мире Партия Пашиняна лидирует на досрочных выборах в парламент Армении Иван Линдеманн Предварительные данные озвучены после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» держит лидерство на досрочных выборах в парламент страны. Предварительные данные озвучены после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков. По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна на текущий момент набирает 58,4% голосов избирателей. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения» набрал 22,1%. Далее следуют блок Сержа Саргсяна «Честь имею» с 5,66%. Досрочные парламентские выборы состоялись в Армении в это воскресенье, 20 июня. В них приняли участи 49,4% избирателей. За формирование нового правительства Армения борются 25 различных политических сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика