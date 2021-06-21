Женская сборная России по регби-7 впервые в истории попала на Олимпиаду

Женская сборная России со счетом 38:0 разгромила команду Казахстана в полуфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

После победы соборная РФ завоевала путевку на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее в Военном институте физической культуры в Петербурге появилась аллея олимпийских чемпионов. Это 55 портретов легендарных спортсменов, которые ковали медали в самых разных дисциплинах и поднимали престиж нашей страны на мировой арене.