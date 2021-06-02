Козак рассказал, как украинские олигархи помогают Донбассу

Переговоры по ситуации в Донбассе как в контактной группе, так и в «нормандском формате» должны быть рассекречены. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Мы уже давно добиваемся того, чтобы и переговоры в контактной группе, и переговоры в "нормандском формате" были максимально открыты, чтобы общественность, прежде всего, граждане Украины, которые являются основными бенефициарами этих переговоров... знали позицию всех стран», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Козак также прокомментировал ситуацию с преследованием оппозиционного политика Виктора Медведчука. Он напомнил, что само украинское государство, объявившее Россию агрессором, только в прошлом году закупило у нее товары и услуги почти на 7 миллиардов долларов. За эту продукцию платят также и украинские олигархи, отметил Козак.

«За счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу. Если по этой логике, все, кто купил в России товары и услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком», - уточнил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на референдуме. По словам президента, этот вариант рассматривается на случай, если все другие способы урегулирования конфликта не сработают.