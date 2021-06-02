Строительство «Северного потока-2» не приостановили после запроса экологов

В Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) заявили, что запрос немецких экологов организации Deutsche Umwelthilfe не приведет к остановке строительства «Северного потока – 2».

Подчеркивается, что запрос не может вызвать автоматическую остановку строительных работ по энергетическому проекту, передает РИА Новости.

Накануне экологи подали запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Эксперты потребовали приостановить строительство газопровода на территории ФРГ. Экологи заявили, что строительство оказывает негативное влияние на окружающую среду.

По словам экспертов, ни выбросы от использования ископаемого газа, ни выбросы метана от добычи природного газа не принимают во внимание.