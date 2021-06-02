Немецкие экологи потребовали приостановить укладку «Северного потока-2»

Немецкая природоохранная организация DUH подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Эксперты требуют приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» на территории Германии в связи с возможным его негативным влиянием на окружающую среду.

«DUH дополнительно запросила выполнить не проведенный ранее анализ с точки зрения защиты климата и на этот период приостановить строительство трубопровода», - отметили экологи.

По их мнению, ни выбросы от использования ископаемого газа, ни выбросы метана от добычи природного газа не принимают во внимание.

Ранее в Германии объяснили последствия отказа от «Северного потока-2». В случае остановки проекта нельзя будет полагаться на долгосрочное планирование, так заявил немецкий депутат Норберт Вальтер-Борьянс.