В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до 23 часов вторника. Прогноз следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Ранее в Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов. При нахождении заряжающихся устройств под прямыми солнечными лучами в летнюю жару, прибору могут выйти из строя. Такой эффект происходит из-за того, что температура техники, итак нагревающейся из-за подпитки аккумулятора, доходит до недопустимых значений.