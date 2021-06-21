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В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов

Анна Берестовая
03:38 21.06.2021
Эксперт Роскачества объяснил, как жаркая летняя погода может влиять на устройства.
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
© Фото: Robert Schlesinger, picture alliance, Globallookpress
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При нахождении заряжающихся устройств под прямыми солнечными лучами в летнюю жару, прибору могут выйти из строя. Такой эффект происходит из-за того, что температура техники, итак нагревающейся из-за подпитки аккумулятора, доходит до недопустимых значений. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Пластик может размягчиться или вовсе расплавиться», - объяснил эксперт.

По его словам, подобная небрежность может вызвать короткое замыкание. Более того, при следующем включении в розетку не исключено возгорание гаджета или адаптера питания.

Кузьменко добавил, что сильно нагревшееся устройство ни в коем случае нельзя быстро охлаждать. Из-за излишнего переохлаждения после нагрева при зарядке внутри прибора возможно образование крайне негативно влияющего на технику конденсата. Лучшим выходом в таком случае, по совету специалиста, будет отключить гаджет и убрать его в темное место.

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