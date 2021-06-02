Украина пригрозила санкциями Белоруссии в случае полетов в Крым
Несколькими днями ранее Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией.
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Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что полеты самолетов авиакомпаний Белоруссии в Крым приведут к немедленным санкциям.
«Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», - заявила Джапарова, передает РИА Новости.
Она прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск и Москва планируют открытие авиарейсов на полуостров.
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске.