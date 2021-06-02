Украина пригрозила санкциями Белоруссии в случае полетов в Крым

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что полеты самолетов авиакомпаний Белоруссии в Крым приведут к немедленным санкциям.

«Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», - заявила Джапарова, передает РИА Новости.

Она прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск и Москва планируют открытие авиарейсов на полуостров.

Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске.