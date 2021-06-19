В Минздраве оценили летальность от индийского штамма коронавируса

Индийский штамм COVID-19 распространяется быстрее других вариантов вируса, однако в данный момент нельзя говорить о более высоком уровне летальности от данной мутации. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», - заявил глава ведомства.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новым доминантным вариантом коронавируса является «Дельта», то есть индийский штамм коронавируса.

Также о том, что наибольшее распространение в мире в данный момент получила именно эта мутация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант превалирует в 64 странах.