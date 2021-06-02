«Сплав Победы»: понтонные подразделения ЮВО совершат уникальный переход по рекам Ростовской и Волгоградской областей

Понтонные подразделения инженерных войск ЮВО в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершат уникальный переход по рекам от места постоянной дислокации в Каменском районе Ростовской области до Волгограда. Инженеры будут сплавляться по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. Протяженность речного маршрута составит более 600 км.

В состав речной экспедиции понтонного подразделения будут включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, где военнослужащие примут участие в патриотических мероприятиях и проведут экскурсии на демонстрационных паромах.

Также военные инженеры представят выставки современного вооружения и военной техники. Часть экспонатов будет расположена на одном из паромов, остальные –будут представлены на городских площадках.

Понтонные подразделения ЮВО прибудут в назначенный район к 22 июня, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

В переходе инженерных подразделений трех военных округов ВС РФ примут участие свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц специальной техники, а также новейшие буксирно-моторные катера.

Помимо этого, в ходе перехода с каждым понтонным подразделением проведут учения, на которых военнослужащие отработают более 30 специальных задач.