Первые полностью беспилотные автомобили появятся в России уже в этом году

Первые полностью беспилотные автомобили появятся на улицах российских городов уже в этом году.

«По новому плану во втором квартале 2021 года в "отдельных субъектах" создадут "условия" по допуску на дороги беспилотных автомобилей, которые смогут передвигаться без человека в салоне», - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на план по развитию высокоавтоматизированных транспортных средств, подготовленный Минтрансом РФ и утвержденный вице-премьером Андреем Белоусовым.

Отмечается, что перечень регионов еще не утвержден, но вероятнее всего это будут Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Одновременно экспертам потребуется разработать и принять нормативные акты, определяющие предельные тарифы ОСАГО, периодичность прохождения ТО и штрафы.

Среди дискуссионных остается вопрос касательно того, на ком будет лежать ответственность, в случае нарушения беспилотником ПДД.