Путин призвал не экономить на передвижных медицинских комплексах

Российский лидер Владимир Путин поручил мобилизоваться с организацией передвижных медкомплексов, подчеркнув, что «скупой платит дважды».

Так президент прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. Она рассказала о ситуации с поставками для регионов РФ в некоторых случаях мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов.

«Сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование», - прокомментировал Путин в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, гораздо «лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме».

Ранее президент России Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса всех россиян. Глава государства подчеркнул, что сам уже сделал прививку.