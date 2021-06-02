Путин призвал вакцинироваться всех россиян
Президент предложил последовать его примеру, так как сам он уже сделал прививку.
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Президент России Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса всех россиян. Глава государства подчеркнул, что сам уже сделал прививку.
«Вакцинация чрезвычайно важная вещь, мы много раз с вами об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... Как вы знаете, я сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать», - сказал российский лидер на совещании с членами кабмина.
Ранее Путин отмечал, что вводить обязательные прививки для всех жителей страны нецелесообразно и нельзя. При этом президент назвал широкую вакцинацию самым правильным способом сформировать общий иммунитет.