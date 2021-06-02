В стране и мире Путин призвал вакцинироваться всех россиян Анна Касаткина Президент предложил последовать его примеру, так как сам он уже сделал прививку. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса всех россиян. Глава государства подчеркнул, что сам уже сделал прививку. «Вакцинация чрезвычайно важная вещь, мы много раз с вами об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... Как вы знаете, я сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать», - сказал российский лидер на совещании с членами кабмина. Ранее Путин отмечал, что вводить обязательные прививки для всех жителей страны нецелесообразно и нельзя. При этом президент назвал широкую вакцинацию самым правильным способом сформировать общий иммунитет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика