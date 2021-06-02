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Врач рассказал, кому опасно есть арбузы

Олеся Степакова
08:14 02.06.2021
По словам медика, людям с сахарным диабетом не стоит злоупотреблять этой бахчевой культурой, как и тем, кто предрасположен к отекам.
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
© Фото: pixabay
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Арбуз – это ягода, которая почти полностью состоит из воды, поэтому если его много съесть, то это вызовет мочегонный эффект. Об этом «360» рассказал уролог, главный врач одной из столичных клиник Николай Захарченко.

«Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», – уточнил медик.

Однако, по его словам, людям с сахарным диабетом не стоит злоупотреблять этой бахчевой культурой, как и тем, кто предрасположен к отекам.

«И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость. В остальном вполне хороший продукт», – подчеркнул уролог.

Ранее врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о вреде употребления арбузов раньше сезона. По словам специалиста, то, что можно обнаружить раньше июля-августа на прилавках магазинов, везут из стран, где может быть неблагополучная эпидемическая обстановка.

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