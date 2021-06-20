Воскресная жара в Москве может побить рекорд 1956 года

В воскресенье, 20 июня, жара в Москве может побить рекорд 1956 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня столичный регион останется во власти антициклона. В Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33», - объяснил синоптик в беседе со «Звездой».

По его словам, есть вероятность, что будет повторен или даже побит рекорд максимальной температуры этого дня, зафиксированный в 1956 году, когда столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 31,1 градуса.

При этом метеоролог подчеркнул, что сегодняшний день - «не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд».

«Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю», - сказал Тишковец.

Также, по прогнозам синоптиков, 20 июня в столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.