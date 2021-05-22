В Германии объяснили последствия отказа от «Северного потока-2»

Прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» означало бы, то в будущем нельзя полагаться на долгосрочное планирование проектов. Об этом заявил Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс.

По его словам, построить «развалину трубопровода» длиной более 1000 километров было бы «самой большой бессмыслицей».

Вальтер-Борьянс добавил, что в Германии не хотят атомной энергии и планируют отказаться от угля.

«Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период», - сказал он изданию Passauer Neue Presse.

Минфин США ранее включил в санкционный список три российские компании, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». Ограничения касаются ФГБУ «Морская спасательная служба», «Мортранссервиса», и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Также под санкции попали 13 судов, в частности, «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».