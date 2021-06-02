Работы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» украсят боевые корабли и гарнизоны

Экипажи боевых кораблей и личный состав гарнизонов по всей стране ожидают обновления экспозиций фоторабот финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Об этом сообщил Сергей Шойгу в ходе заседания жюри, на котором определили победителей уже седьмого по счету конкурса.

Министр отметил, что работы финалистов украшают убранство подводных лодок, крейсеров, авианосца, воинских гарнизонов, а также множества других объектов Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что говорить о полноценном, осознанном патриотизме без знания собственной страны нельзя. Именно в этом, открыть Россию «заново» для множества людей, и состоит, по его словам, задача Русского географического общества.