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Путин обсудил с президентом Филиппин борьбу с коронавирусом

Олеся Степакова
14:03 02.06.2021
В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили поставки российских вакцин.
Путин обсудил с президентом Филиппин борьбу с коронавирусом
© Фото: Kremlin Pool, Rodrigo Reyes Marin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу COVID-19, а также поставки российских вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», - говорится в сообщении.

Лидеры подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия в энергетике и на транспорте. Помимо этого, Путин и Дутерте высоко оценили достигнутый за прошедшие годы уровень двустороннего сотрудничества.

Ранее власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщил телеканал CNN Philippines, российский медицинский препарат получил одобрение для экстренного использования от Управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов страны.

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