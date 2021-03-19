На Филиппинах разрешили использовать вакцину «Спутник V»
Управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов разрешило использование вакцины в экстренном порядке.
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Власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщил телеканал CNN Philippines, российский медицинский препарат получил одобрение для экстренного использования от Управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов страны.
«Для этого медицинские эксперты тщательно изучили доступную в настоящий момент информацию, как опубликованную, так и неопубликованную», - заявил на брифинге глава ведомства Эрик Доминго.
Ранее в стране были одобрены вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили уже в 45 странах мира.