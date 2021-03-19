На Филиппинах разрешили использовать вакцину «Спутник V»

Власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщил телеканал CNN Philippines, российский медицинский препарат получил одобрение для экстренного использования от Управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов страны.

«Для этого медицинские эксперты тщательно изучили доступную в настоящий момент информацию, как опубликованную, так и неопубликованную», - заявил на брифинге глава ведомства Эрик Доминго.

Ранее в стране были одобрены вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили уже в 45 странах мира.