Пашинян заявил о намерении расширить сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

Никол Пашинян, в настоящий момент временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении, высказался относительно хода выборов в парламент страны. После объявления уверенного лидерства его партии «Гражданский договор» в рамках предварительных итогов голосования, Пашинян заключил, что народ сделал свой выбор.

И.о. премьера посчитал очевидным, что за партией будет закреплено большинство голосов в парламенте, и озвучил свои ближайшие планы в связи с этим. В частности Пашинян указал, что намерен расширить сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Также он выразил благодарность Российской Федерации и лично президенту Владимиру Путину и главе кабинета министров РФ Михаилу Мишустину - за поддержку, оказанную Армении и армянскому страны. Трансляция выступления велась на официальной странице Пашиняна в Facebook.

Ранее стало известно, что подсчет голосов с 80 из 2008 избирательных участков показал заметный отрыв партии «Гражданский договор» от конкурентов. Партия Пашиняна по предварительным итогам набрала 58,4% голосов избирателей.