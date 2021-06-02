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Стрельба, тушение пожара и десантирование: кадры финального этапа «Авиадартс-2021»

Ян Брацкий
01:32 02.06.2021
Итоги всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» будут подведены пятого июня.
Стрельба, тушение пожара и десантирование: кадры финального этапа «Авиадартс-2021»
© Фото: Минобороны России
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Во время проведения финального этапа Всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» летным экипажам предстоит выполнить полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям.

Конкурсанты истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации будут выполнять пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек.

Кроме этого, летчикам армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 предстоит выполнять задачи по тушению условного пожара, а экипажам военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 - выполнить десантирование грузов на точность приземления.

Ранее конкурсанты уже провели три летных этапа. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте.

Помимо этого, экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.

В индивидуальных зачетах летчики истребительной авиации отработали также воздушный бой, а экипажи транспортно-боевых вертолетов выполнили задачи поиска и эвакуации условного пострадавших.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

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