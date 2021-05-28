На взлет и вперед: участники «Авиадартса» приступают к боевым стрельбам

Военнослужащие ВКС России провели три летных этапа всеармейского конкурса «Авиадартс». Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте. Помимо этого авиаторы отработали воздушную навигацию, проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время, и показали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.

Пилоты истребительной авиации отработали дальний воздушный бой, в ходе которого оценивались время обнаружения воздушной цели в заданном районе и точность электронного попадания.

С 28 мая конкурсанты приступают к заключительному этапу соревнований - боевому применению. Экипажам предстоит выполнить пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек. Вертолетчки будут выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения и тушения условного пожара. А экипажам военно-транспортной авиации предстоит выполнить десантирование грузов на точность приземления.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.