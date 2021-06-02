Дания не будет пускать болельщиков из России на матч Евро

Власти Дании решили не пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу, который пройдет 21 июня в Копенгагене. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Как рассказали РБК в РФС, они обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению этого вопроса.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», - добавили в РФС.

В посольстве Дании в РФ заявили, что страна в настоящее время не принимает туристов, а Евро-2020 расценивается как туризм.

Ранее был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионате Европы по футболу.