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Дания не будет пускать болельщиков из России на матч Евро

Иван Линдеманн
12:55 02.06.2021
В посольстве Дании в РФ заявили, что страна в настоящее время не принимает туристов, а Евро-2020 расценивается как туризм.
Дания не будет пускать болельщиков из России на матч Евро
© Фото: pixabay
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Власти Дании решили не пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу, который пройдет 21 июня в Копенгагене. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Как рассказали РБК в РФС, они обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению этого вопроса.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», - добавили в РФС.

В посольстве Дании в РФ заявили, что страна в настоящее время не принимает туристов, а Евро-2020 расценивается как туризм.

Ранее был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионате Европы по футболу.

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