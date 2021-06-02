Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав игроков на Евро-2020. Список опубликован в Twitter национальной команды.
Вратарями назначены Антон Шунин, Матвей Сафонов, Юрий Дюпин. Среди защитников: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. В качестве полузащитников на поле выйдут Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев. Среди нападающих Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
❗️ Состав сборной России на ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021
Удачи, #НашиПарни 🇷🇺#ИграемЗаВас pic.twitter.com/MMPswDwjhj
Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли Роман Евгеньев, Илья Самошников, Андрей Лунев и Арсен Захарян
Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповом этапе российские футболисты сыграют со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.