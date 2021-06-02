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Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Иван Линдеманн
10:19 02.06.2021
Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповом этапе российские футболисты сыграют со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав игроков на Евро-2020. Список опубликован в Twitter национальной команды.

Вратарями назначены Антон Шунин, Матвей Сафонов, Юрий Дюпин. Среди защитников: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. В качестве полузащитников на поле выйдут Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев. Среди нападающих Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли Роман Евгеньев, Илья Самошников, Андрей Лунев и Арсен Захарян

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповом этапе российские футболисты сыграют со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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