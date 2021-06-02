Матвиенко заявила о недопустимости обязательной вакцинации в России

В России не будет обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», - сказала она на заседании верхней палаты.

Ранее против принудительной вакцинации выступил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, прививка должна быть добровольной, а гражданам самим следует осознать эту необходимость. Также президент напомнил, что российские вакцины являются самыми надежными и безопасными.