«Датчане будут прессинговать»: Мостовой о предстоящем матче Россия-Дания

Российским спортсменам в предстоящем матче Евро-2020 следовало бы сосредоточиться на том, чтобы выдержать прессинг датчан. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший футболист Александр Мостовой. Спортсмен отметил, что некоторые датские футболисты уже предпринимали попытки психологического давления на игроков нашей сборной, давая комментарии, что «с легкостью обыграют русских».

«Я бы сказал, что сейчас 60 на 40 в пользу Дании - все-таки играют дома, свои болельщики. И у них запредельная мотивация... В футболе очень важен характер - им можно компенсировать недостатки в технике, тактике, оснащении. Сегодня же датчане побегут вперед, начнут прессинговать, душить. Наши, если не испугаются, то потерпят, выдержат», - поделился мнением Мостовой.

Ранее Мостовой высказывался о матче Россия-Финляндия. В преддверии игры спортсмен озвучил мнение, что победа в этой встрече должна достаться россиянам.