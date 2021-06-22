Вспоминая войну: космонавт Роскосмоса поделился фотографией Бреста к 80-летию с начала ВОВ

Сегодня, 22 июня, страна вспоминает одну из печальнейших дат в истории России и бывших стран СССР - начало Великой Отечественной войны. В честь 80-летия со дня знаменательного события космонавт Роскосмоса Олег Новицкий поделился с соотечественниками сделанной им фотографией города Бреста.

«Оборона Брестской крепости - один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной», - отметил космонавт, указав, что место осады располагается чуть ниже середины фото.

Новицкий добавил, что защитники крепости были атакованы на рассвете в первый день войны. Упорное сопротивление захватчикам продолжалось более месяца, пока войска вермахта наступали на Москву.

Ранее сообщалось, что в столице стартовала акция «Свеча памяти», посвященная 80-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В честь события в Богоявленском кафедральном соборе загорелись более четырех десятков свечей.