В Москве стартовала акция «Свеча памяти» к 80 годовщине начала ВОВ

В Москве стартовала акция «Свеча памяти» к восьмидесятой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Богоявленском кафедральном соборе в Москве зажгли более четырех десятков свечей в память о погибших во время войны с Германией и ее союзниками. Эти свечи посвящены городам Советского Союза, откуда отправились первые батальоны.

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб на войне ради мира на земле, ради того, чтобы мы сегодня жили под ярким солнцем и мирным небом над головой, всех тех, кто отдал самое ценное - жизнь», - отметил зажегший свечи настоятель Богоявленского собора епископ Одинокий и Красногорский Фома.

А руководитель центрального аппарата президиума организации «Офицеры России» Александр Михайлов отметил объединяющую роль акции - люди разных национальностей и вероисповеданий объединяются в Русский мир.

«8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но для нас это не просто акт о капитуляции, для нас это начало формирования Русского мира. Потому что на фронте в одном окопе находились представители разных национальностей, которые несли культуру своих народов, как для русских людей, так и русские - для своих однополчан. Сегодня эта акция - свидетельство тому, что мы помним свои корни и низко кланяемся тем людям, кто выиграл войну», - сказал Михайлов.

Словно в подтверждения этого тезиса, участники акции отправились в Московскую соборную мечеть, оставив часть из сорок свечей в память о погибших на войне мусульманах. А после проследовали в мемориальную синагогу на Поклонной горе - с такими же целями.

Советник президента Российского еврейского конгресса Виктор Рахмилов подчеркнул, что, если бы РККА не выиграла войну против Третьего рейха, то весь еврейский народ был бы истреблен.

Также организаторы напомнили о возможности принять участие в акции через интернет, разместив в социальных сетях памятные фотографии с хештегом #свечапамяти.