Болельщики из России перед матчем с Данией поют «Катюшу» в метро Копенгагена

Российские болельщики, несмотря на жесткие ограничения и запреты местных властей, но все-таки - всеми правдами и неправдами, - приехали в Копенгаген, чтобы поприсутствовать на стадионе и поддержать нашу сборную по футболу во время встречи со сборной Дании.

Российских поклонников футбола на улицах не очень много, - не такая уж и небольшая компания, - но они не теряются и даже в метро уже распевают «Катюшу», приглашая присоединиться к ним датских пассажиров.

Как известно, датчане запретили нашим фанатам организованный въезд в Данию, однако для самых настойчивых это не стало помехой.

«Нам было сложно! Нас два раза допрашивали, но мы это сделали! Датчане очень дружелюбные, мы сделаем все, чтобы Россия победила!», - рассказала специальному корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко Валентина Чоботько.

На одной из площадей россияне развернули большой плакат с многозначительной надписью: «Здесь нас мало, дома - миллионы». Настроение у всех - веселое и приподнятое.

Известно, что россияне сыграют с датчанами в красной форме - в той же, в которой добилась победы в матче с финнами. У букмекеров фаворитом считается сборная Дании. Она - на 10-й строчке рейтинга ФИФА, Россия - 38-я. России во встрече третьего тура будет противостоять и самая «бьющая» команда на Евро - за два матча датчане нанесли 45 ударов по чужим воротам, что пока является лучшим показателем на турнире.