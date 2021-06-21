«Мы это сделали!»: фанаты сборной России ждут матча в Копенгагене, а датские футболисты не готовы проигрывать

От результата игры между сборными России и Дании, которая состоится уже менее, чем через три часа в Копенгагене, зависит, кто выйдет в плей-офф. Об атмосфере в Копенгагене, куда все-таки добрались наши болельщики, рассказал с места событий - собственный корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

И пусть их там - всего лишь горстка, но они - не теряются на улицах Копенгагена. Как известно, датчане запретили нашим фанатам организованный въезд в Данию, однако для самых настойчивых это не стало помехой.

«Нам было сложно! Нас два раза допрашивали, но мы это сделали! Датчане очень дружелюбные, мы сделаем все, чтобы Россия победила!», - воодушевлена перед игрою Валентина Чоботько.

Датские фанаты называют себя «роллиганами» - что переводится, как «тихий» или «спокойный». Но они наверняка планируют как следует пошуметь на стадионе Паркен, где через несколько часов начнется матч, в котором и датчанам, и россиянам нужна победа.

Сборная России прилетела в Копенгаген только накануне - все последние дни тренировались в Подмосковье. Потерь в составе нет - в общей группе тренировался и защитник Марио Фернандес - наш «супер Марио» смог восстановиться после травмы, полученной в матче с финнами. Команда отдохнула и полностью готова к важнейшему матчу с датчанами.

«В конце концов, мы на большом турнире и на большой тур просто так еще ни одна команда не пробилась. Потому у нас есть уважение к соперникам, и это - нормальное явление», - заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Сборная Дании выставит самый боевой состав за исключением главной «звезды» - Кристиана Эриксона, у которого в стартовом матче на поле остановилось сердце. Эриксона уже выписали из больницы, он вместе с женой и сыном встретился с командой, тем самым воодушевив игроков.

«Я считаю, что российский футбол довольно часто недооценивают, хотя россияне играют достаточно качественно. Россия - это достойный соперник и они точно будут стараться играть как можно лучше. Мы знаем силу россиян и должны показать им свою», - заметил главный тренер сборной Дании по Каспер Юльманн.

Куда менее уважительно по отношению к сборной России высказался нападающий Юссуф Поульсен.

«Если покажем хотя бы похожую игру, на ту, которая у нас была в матче против Бельгии, то победим в понедельник. Фактически, нам нужно решить для самих себя - если не побеждаешь такую команду, как Россия, то не заслуживаешь пройти дальше», - резко выразился футболист сборной Дании Юссуф Поульсен.

Столь неосторожное заявление Поульсена вызвало бурю в соцсетях. С таким «шапкозакидательским» настроением не согласны даже датские болельщики.

У букмекеров фаворитом считается сборная Дании. Она - на 10-й строчке рейтинга ФИФА, Россия - 38-я. Нам будет противостоять и самая «бьющая» командой на Евро - за 2 матча датчане нанесли 45 ударов по чужим воротам - лучший показатель на турнире.

«Надо, конечно, надеяться, но я считаю шансов у нашей команды очень мало. Но они должны использовать все свои ресурсы для того, чтобы одолеть Данию. Я надеюсь на чудо и надеюсь, что оно совершится», - поддержал команду Михаил Боярский.

Уже известно, что россияне сыграют с датчанами в красной форме - в той же, в которой добилась победы в матче с финнами. Да, на стадионе в Копенгагене им придется обойтись без массовой поддержки. Но наши футболисты наверняка знают, что сегодня за них будет болеть вся Россия.