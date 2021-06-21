В Минобороны заявили, что Россия должна не допустить переписывания истории
Замминистра обороны Картаполов сказал это на церемонии возложения цветов к могилам полководцев у Кремлевской стены. Она приурочена к завтрашней скорбной дате - годовщине начала войны.
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КАРТАПОЛОВ
Россия должна делать все, чтобы не допустить искажения правды о Великой Отечественной войне. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов.
Он участвовал в церемонии возложения цветов к могилам полководцев у Кремлевской стены. Она приурочена к завтрашней скорбной дате - годовщине начала войны.
«Это очень важно сегодня, когда многие с подачи наших зарубежных партнеров пытается переписать историю, принизить роль СССР и Красной армии в той войне - оболгать ее. Мы не можем этого допустить», - подчеркнул Картаполов.
Начавшаяся 22 июня 1941 года война длилась 1418 дней и ночей. Ставший объектом германской агрессии Советский Союз пережил тяжелейшие испытания, но выстоял. Война закончилась в столице Третьего Рейха в мае 1945 года.