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В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений «Sea Breeze»

Андрей Аркадьев
12:00 02.06.2021
При необходимости ведомство будет реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах военной безопасности РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Navy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Россия будет внимательно следить за ходом крупных учений с привлечением сил НАТО «Sea Breeze», которые будут проходить на территории Украины с 28 июня по 10 июля. Об этом сообщил сегодня, 2 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО», - заявил он.

Конашенков подчеркнул, что при необходимости Минобороны будет реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах военной безопасности нашей страны.

В масштабных маневрах примут участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны партнеры.

В Минобороны также заявили, что под прикрытием учений НАТО «Sea Breeze» планируется поставка вооружений ВСУ и националистам.

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