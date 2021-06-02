В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений «Sea Breeze»

Россия будет внимательно следить за ходом крупных учений с привлечением сил НАТО «Sea Breeze», которые будут проходить на территории Украины с 28 июня по 10 июля. Об этом сообщил сегодня, 2 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО», - заявил он.

Конашенков подчеркнул, что при необходимости Минобороны будет реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах военной безопасности нашей страны.

В масштабных маневрах примут участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны партнеры.

В Минобороны также заявили, что под прикрытием учений НАТО «Sea Breeze» планируется поставка вооружений ВСУ и националистам.