Водохранилище Ялты накопило больше годового запаса воды

В водохранилище, обеспечивающем жителей Ялты, в связи с сильными и продолжительными ливнями, накопилось количество воды, превышающее необходимый годовой запас. Такую информацию сообщила мэр города Янина Павленко.

«Нам удалось накопить 24,5 миллиона кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты в 21 миллион», - обозначила градоначальник.

В настоящее время на территории производятся работы по увеличению давления в водопроводной системе. В соответствии с запланированным графиком, к утру 21 июня водоснабжение будет возобновлено.

Ранее в Ялте было временно остановлено водоснабжение в связи на водопроводной очистной станции. Подача воды производилась в отдельных районах города на протяжении двух часов в сутки. Также были использованы водовозки с питьевой водой.