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В Ялте приостановили подачу воды

Анна Назайкина
10:37 20.06.2021
В городе задействованы водовозки с питьевой водой.
В Ялте приостановили подачу воды
© Фото: МЧС РФ
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Ялта вновь лишилась водоснабжения вследствие аварии на водопроводной очистной станции. Как отмечается, жителям города и туристам воду будут подавать в день по 2 часа в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«В связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки», - сообщили в ведомстве.

Уточнялось, что подача воды в городе была приостановлена по причине ее мутности. В городе задействованы водовозки с питьевой водой.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что купание на пляжах Ялты будет запрещено до ликвидации последствий подтоплений. Будет проведена санитарная очистка пляжей. Также ожидаются результаты лабораторного контроля качества воды и грунта.

Напомним, что мощные ливни обрушились на полуостров в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке региона. На следующий день стихия добралась до Ялты.

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