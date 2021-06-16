«И так и сяк»: Мостовой назвал Россию фаворитом в матче с Финляндией

В среду, 16 июня, сборная России по футболу встретится с командой Финляндии в рамках второго тура Евро-2020. Свои прогнозы на игру в беседе со «Звездой» сделал известный советский и российский футболист, который считается одним из лучших игроков за всю истории футбольной сборной РФ, Александр Мостовой. По его мнению, победа в этой встрече должна достаться россиянам.

«Финнов мы должны обыгрывать и так и сяк. После того, что мы показали в первом матче - разгромное поражение. А финны благодаря тому, что произошло на поле в Дании, конечно, они не должны были доигрывать эту игру, но датчане решили доиграть и сделали себе хуже. Финны взяли три незапланированных очка. Поэтому сейчас будет непонятно что. Но я думаю, что, если по-спортивному, по-футбольному говорить, если нам дома не обыгрывать финнов, то что нам тогда вообще думать и делать дальше? Я думаю, что с горем пополам, но мы их, наверное, обыграем все-таки», - поделился своей точкой зрения Мостовой.

В предыдущем туре чемпионата Россия встречалась с Бельгией и, к сожалению, уступила со счетом 3:0.

Финны обыграли датчан со счетом 1:0. Во время игры, в конце первого тайма, игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. На поле вышли врачи, которые реанимировали полузащитника. Из-за этого инцидента встреча была прервана и возобновлена спустя два часа.