Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Германии 22 июня

Вторая статья президента России Владимира Путина, которую он на этот раз посвятил 80-летию нападения гитлеровской Германии на СССР, в этом году будет опубликован в немецком еженедельном издании Die ZEIT.

Как сообщили пресс-службе редакции, материал выйдет в свет завтра, 22 июня, в день начала Второй мировой войны.

«Текст выйдет завтра», - сообщили в ответе на запрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава России подготовил новую статью, которая посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал выйдет в одном из ведущих изданий Германии 22 июня - в День памяти и скорби. Кроме того, Владимир Путин также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи об истории русских народностей на Украине.

В 2020 году президент РФ также написал статью о Второй мировой войне, которая была приурочена к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, и вышла в американском издании The National Interest.