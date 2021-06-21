Песков: Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку к ЧМ в Катаре и наследие чемпионата в России

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино процесс подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Катаре. Также стороны обсудили наследие ЧМ в России, прошедшего в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», - заявил Песков.

Ранее Путин высказался о политических высказываниях на новой форме украинских футболистов, в которой они планировали выступать на Евро-2020. Российский лидер заявил, что позиция Киева по вопросу полуострова Кремлю давно ясна, данное высказывание не является чем-то новым.