Расчистить завалы и откачать воду: как военнослужащие восстанавливают Крым после потопа

Южный берег Крыма живет в режиме ЧС. Завтра и послезавтра там объявили выходные, но не для отдыха, а чтобы разгребать завалы, которые оставили мощные грязевые потоки с гор. Армия по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу подключилась к работам.

Потоки с гор уже слабее, чем несколько дней назад, но то и дело меняют русло. Чтобы не появилось новых подтоплений, военнослужащие Черноморского флота строят «коридоры» для воды в обход жилых домов. Прибыв из разных уголков страны, они помогают восстанавливать Крым после потопа.

В зоне подтоплений - в Ялте и на Керченском полуострове - работает усиленная группировка Минобороны. Задачи военных: расчищать завалы, откачивать воду, доставить машины, пострадавшие от потопа, осуществлять подвоз питьевой воды населению. Военнослужащие Черноморского флота сегодня приступили к очистке нового района Керчи площадью около 20 гектаров.