Шойгу поручил нарастить группировку для помощи пострадавшим от стихии в Крыму

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил нарастить группировку для оказания помощи жителям Крыма, пострадавшим от наводнений, сообщает военное ведомство.

Как уточняет Минобороны, задействованы около 21 тысячи человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

«В составе мобильных отрядов Минобороны задействована специальная инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды в пострадавшие населенные пункты, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей граждан, стройматериалов и товаров первой необходимости», - говорится в сообщении.

В пострадавших от подтопления населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания.

Военнослужащие подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, расчищают завалы, помогают эвакуировать автомобили с залитых водой улиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму.

В Крыму выпали обильные осадки, затопившие сотни жилых домов, зданий и автомобилей. Помимо этого люди остались без электричества и питьевой воды. Стихия затронула Керчь, Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Для оказания помощи жителям полуострова были задействованы военнослужащие Черноморского флота.